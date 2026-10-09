Suudi Sivil Havacılık Müdürlüğü, Riyad'da iki saldırıda 3 Suudi'nin öldüğünü açıkladı

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dün başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı olduğunu açıkladı. Genel Müdürlük, dün başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Genel Müdürlük, ilk saldırının havalimanı tesislerini, ikincisinin ise bir uçağı hedef aldığını belirtti.

Adı açıklanmayan 3 kaynak, Husilerin dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda Suudi Arabistan devlet hava yolu şirketi Saudia Airlines'a ait park halindeki bir uçağın vurulduğunu aktarmış, uçağın boş olduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz günlerdeki saldırılarda 3 kişi ölmüştü

Genel Müdürlük, yaptığı açıklamada Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na 6-7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını bildirmişti.