Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin sınırlarında Adana gişeleri yakınlarında iki sürücü arasında tartışma çıktı.
Tartışmada önü kesilen bir araç durdurularak sürücüsü indirildi. Sürücü, 4 kişinin bulunduğu yerde 2 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.
Darbedilen şahsın baygınlık geçirmesi üzerine, olay yerinde olanlardan biri su getirip ayıltmaya çalıştı.
Yaşanan anlar ise yoldan geçen başka araçtakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler üzerine güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
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