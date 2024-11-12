Takla atan araçtan yaralı kurtuluş

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Defalarca takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen ve defalarca takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir- Bursa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak T. idaresindeki 11 DZ 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrulmaya başladı. Yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobil, defalarca takla attı. Şoför kapısından dışarı fırlayan sürücü, otomobilinin altında sıkıştı.

Kaza esnasında karşı şeritte uygulama noktasında denetim yapan trafik polisleri, hızlı şekilde olaya müdahale etti. Polis ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.