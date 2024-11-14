Takla atan otomobildeki dede torun yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ters dönerken 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Şehit Yaşar Kocabaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 42 ZD 193 plakalı otomobil ile N.Y. yönetimindeki 42 ZB 532 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sırasında 42 ZD 193 plakalı otomobili ters dönerken, sürücü ile araçta bulunan dedesi M.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan dede ve torunu ekipler tarafından araçtan çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan dede ve torunu ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA