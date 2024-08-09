21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti - Son Dakika
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21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti

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Samsun'da arkadaşı Ahmet Can F. ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 21 yaşındaki Emre Baş, arkadaşının evine giderek bıçakla saldırdı. 3 yerinden yaralanan Ahmet Can F. kaldırıldığı hastanede can verdi. Saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.08.2024 18:02
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Samsun'da evine gittiği taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINI 3 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş evinde, alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşı Ahmet Can F.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

3 yerinden yaralanan Emre Baş kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emre Baş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olaydan sonra firar eden Ahmet Can F. polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ahmet Can F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti
Kaynak: İHA

Samsun, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Emin ÖZMEN: Arkadaşlarınızla aranız iyi olsun istiyorsanız para alışverişi yapmayın 109 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Samsun 1-0 Adana 30 23 Yanıtla
  • Çengelköylü: YAPILAN BÜYÜK MÜCADELE SONUCU ESENYURT ADANAYI YENMESİYLE BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR PEŞİNDEN ADANA 2. SIRADA 3. SIRADA SAMSUN YERİNİ KAPTIRMAMAYA ÇALIŞIYOR 24 7 Yanıtla
  • Çengelköylü: NERDE KAVGA CİNAYET SOYGUN HIRSIZLIK BIÇAKLAMA YARALAMA HABERLERİ İKİ İL BİR İLÇE BAŞI ÇEKİYOR 18 2 Yanıtla
  • Fikret Karaslan: insanlar. çıldırdı din yok böyle olunca insan her şeyi yapar yazık çok yazık bir anlık öfke sinir 7 3 Yanıtla
  • Erkan Cinar: Yaş 21 çok üzücü 9 1 Yanıtla
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