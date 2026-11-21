Bolu Belediyesi'nde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla açılan davada savunma yapan tutuklu sanık Tanju Özcan, "Ortada bir kamu zararı yoktur. Bu salonda bulunan belediye çalışanları Bolu için gece gündüz çalışıyor. En temiz şehir için tebrikler alıyoruz. Temizlik işleri müdürünün alnından öpüyorum" diye konuştu.

Bolu Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz eylül ayında yürütülen soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firma yetkilileri F.G., F.L. ve Y.E. tutuklandı. Başka bir dava kapsamında tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan da bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Avukatların itirazları üzerine B.T., F.L. ve Y.E. tahliye edildi. Sanıklar hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "Edimin ifasına fesat karıştırmak", "Zimmet" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamaları yöneltildi.

"Suç isnatlarını anlamadım"

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının ikinci gününde, tutuklu sanık Tanju Özcan savunma yaptı. Ankara Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Tanju Özcan, yüz yüze savunma yapmak istediğini belirterek, "Yüz yüze savunma yapmak istiyorum, sizin gözlerinizin içine bakmak istiyorum. Ben sizi hiç görmüyorum. Seyircileri, avukatları, kolluk güçlerini görüyorum. Suç isnatlarımı anlamadım. Gülden Hanım'ın Suç isnatlarını da anlamadım. İhaleyi yapanların bilmemeleri hayatın olağan akışına uygun değil deniliyor. Savcılığın iki varsayımı üzerinden yargılanıyoruz. Hayatın olağan akışına uygun olup olmaması tamamen bir varsayım. Sayın savcımız hayal dünyasında kurgu hazırlamış ve arkadaşlarımla tutuklu olarak yargılanıyoruz" dedi.

"Temizlik İşleri Müdürünün alnından öpüyorum"

Hem belediye çalışanlarını hem de yüklenici firma çalışanlarını dinlediğini ifade eden Özcan, "Hem belediye çalışanlarını hem müteahhit firma çalışanlarını dinledim ve hepsi masum. Ortada bir kamu zararı yoktur ve müteahhit tarafından ödenmiştir. Bu salonda bulunan belediye çalışanları Bolu için gece gündüz çalışıyorlar. Basri Baytekin, Türkiye'nin en başarılı Temizlik İşleri Müdürlerinden biridir. En temiz şehir için tebrikler alıyoruz. Temizlik işleri müdürünün alnından öpüyorum" diye konuştu.

"Bir menfaat sağlamadan hizmet etmek ödüllendirilmiyor, cezalandırılıyor"

Savunmasında Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'a da değinen Özcan, "Gülden Özaydın bilgiye dayalı savunma yaptı. Kendisinden özür diliyorum. En çok iş yaptığı için üzerine gittim. Bir menfaat sağlamadan hizmet etmek ödüllendirilmiyor, cezalandırılıyor. Benim üzerimden bir kurgu kuruluyor ve arkadaşlarım teker teker toplanıyor. Aklı olan bir belediye çalışanı imza atmaz. Artık belediye çalışanları avukat tutmuş, belki ben de alınırım diye" ifadelerini kullandı.

"Bu ihalelerin hiçbir aşamasında belediye başkanının sorumluluğu yok"

Soruşturma sürecini eleştiren Özcan, savcılık tarafından belediyeye yönelik operasyonların kurumun çalışmalarını olumsuz etkilediğini öne sürerek, "Savcılar 2-3 yıl sonra gidecek ve sonra geriye bir enkaz bırakacak. Savcılık kurumunun belediyeye böyle ardı ardına operasyon yapması, çökertmeye çalışması sizce doğru bir şey mi? Yasada olmayan bir sorumluluğu bilirkişi varmış gibi gösteriyor. Gözetim ve denetim sorumluluğum nedir? Çöpler toplanıyor mu? Ama bu ihalelerin hiçbir aşamasında belediye başkanının sorumluluğu yok" şeklinde konuştu.

"5018 sayılı kanun ortadayken bana ceza veremezsiniz"

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na atıfta bulunan Özcan, savunmasını şöyle sürdürdü:

"5018 sayılı kanunla böyle bir zırh varken bana ceza veremezsiniz. Ben bu süreci atlatabilirsem yeni hükümette bakan olarak görev alabilirim. İlk yapacağım iş 5018 sayılı kanunu değiştirmek olur. Bu yasa ortadayken Tanju Özcan'a ceza verdiremezsiniz. Bu yasanın kalkması lazım. Mevcut delillerle benim ceza almam mümkün değil. Mahkeme heyetine soruyorum, yaklaşık maliyeti söylediğime dair bir para hareketi var mı? Benim telefon konuşmam, HTS kaydım, mesajım var mı? Nasıl vermişim, bir kanıt var mı?"

İhaleye ilişkin şartnamede maddi hata yapıldığını iddia eden Özcan, itfaiye araçları üzerinden örnek vererek, "İtfaiyelerde 7/24 saat çalışır ama 7/24 yangına müdahale etmez. Şartnamede maddi bir hata yapılmış. Çalışamayan yerine çalışmayan yazılmış. Bilirkişi bunu alıp geri kalan hiçbir maddeye bakmamış. Bir harf yüzünden bu dava yaşanıyor maalesef. Bu iyi niyetli bir şey mi? Bu ihale Sayıştay tarafından 2024 yılında denetlenmişti" dedi.

Yapılan savunmanın ardından duruşmaya ara verildi.