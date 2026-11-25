Ege Bölgesi'ndeki üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi amacıyla 1949 yılında kurulan ve son dönemlerde yaşanan usulsüzlüklerle gündeme gelen TARİŞ Pamuk Birliği'ne İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kayyım atanmasına karar verildi.

Tariş Pamuk Birliği'nin, 2023 yılında 5 milyon sermaye ile kurulan Olgaç Tarım Ürünleri'ne 2024 yılında 57 milyon TL'lik avans vermesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2025/66096 soruşturma numarası ile yapılan inceleme sonucu TARİŞ Pamuk Birliği yöneticilerinin usulsüzlük yaparak görevi kötüye kullandıkları ve zincirleme olarak kooperatifi zarara uğrattıkları belirlenerek 2026/31311 numarası ile hazırlanan iddianame İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek, Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk A., Başkan vekili Ali Ş., yönetim kurulu üyeleri Nuri A., Murat D. ve Murat A. ile Genel Müdür vekili İsmail P.'in zincirleme olarak usulsüzlük yapmaktan ve kooperatifi zarara uğratmaktan yargılanması istenmişti.

Devam eden soruşturma ve davalar kapsamında, SS 131 Nolu Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin şikayeti üzerine İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 'İhtiyati Tedbir Talebine' ilişkin ara kararı açıkladı. Mahkeme 2026/1281 Esas numarası ile verdiği kararda Tariş Pamuk Birliği'ne 'Kayyım atanması'na karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 10/12/2025 tarihli Soruşturma Raporu ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına sunulan 24/06/2026 ve 04/08/2026 tarihli bilirkişi raporları neticesinde 29/09/2026 tarihli iddianame ile ihbar olunan tüm yöneticiler hakkında zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/810 Esas sayılı dosyası ile açılan kamu davası devam ederken, Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 389 ve devamı maddeleri uyarınca duruşma açılmaksızın ve teminatsız olarak mevcut yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür vekilinin yetkilerinin tedbiren askıya alınarak Tariş Pamuk Birliği'ne üç kişilik geçici yönetim kayyımı heyeti atanmasına ilişkin talebe yönelik karar verildi.

Tutanaklarda Tariş Pamuk Birliği yönetim kurulu başkan, başkan vekili, üyeleri ve genel müdür vekilinin Olgaç Tarım LTD Şti yetkilisi ve sahibinin fikir ve eylem birliği içerisinde doğrudan hareket ederek kooperatifi zarara uğrattıkları iddiası ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan kamu davası da açıldığı belirtildi.

İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi; ihtiyati tedbir talebine ilişkin açıkladığı kararda; "İhtiyati tedbir isteminin kısmen kabulü ile resen takdir edilen 500.000,00 TL lik nakit ya da karşılığı teminat mektubunun ibrazı halinde geçerli olmak üzere; Davalı birliği temsilen ihbar olunan yönetim kurulu üyeleri Faruk Aydın, Ali Şimşek, Nuri Aksay, Murat Angın ve Murat Dinçarslan tarafından yapılacak işlemler yönünden sınırlı olmak kaydıyla; davalı birliğin olağan işletme faaliyetleri dışında kabul edilmesi gereken iş ve işlemler yönünden avans, ödeme ve borçlanmalar yönünden olağan işletme gideri olan çalışan masrafları, SGK, kira, ulaşım vb hususlar ile birliğin kredi ve vadeli satışları ile birliğe ait taşınmazlar, araçlar ve iştirakleri yönünden devir, rehin ve ipotek tesisi ile birlik alacaklarına dair yapılacak feragat ve sulh gibi tasarrufların denetim kayyumunun onayına tabi tutulmasına ve mahkememizce resen seçilen YMM bilirkişisi Tahir Öztürk'ün denetim kayyumu olarak atanmasına, Kayyum'un emek ve mesaisine karşılık takdiren aylık 30.000,00 TL ücret takdirine, masrafın davacı yanca Mahkememiz veznesine depo edilmesine, Fazlaya ilişkin taleplerin reddine,

İş bu kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davacı tarafından üç aylık olmak üzere 90.000,00 TL lik denetim kayyumu ücretinin dosyaya depo edilmesinin istenilmesine,

2 nolu ara karar gereği istemin ikmal edilmemesi yahut müteakip aylara ilişkin her ayın 5. gününe kadar o ay ki denetim kayyumu ücretinin Mahkememiz veznesine depo edilmemesi halinde tedbir kararının kendiliğinden kalkmış sayılmasına, (bu hususun talep edene tebliği ile ihtarının yapılmış sayılmasına),

İş bu kararın taraflara tebliğine,

İş bu ara kararın tebliğinden itibaren geçerli olacak şekilde; kabul edilen husus yönünden bir haftalık süre içinde itiraz yolu, reddedilen husus yönünden ise iki haftalık süre içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verdi.