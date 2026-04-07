Tarsus\'ta tır yangını: Sürücü kurtuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tır tepeye çıkış yaptığı sırada alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, plastik hammadde yüklü olduğu öğrenilen tırın kasasında bulunan plastik malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın tamamını sardı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarıya atarken, olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti.

Yangında tır kullanılmaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - MERSİN