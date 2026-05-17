Taşköprü'de Dolu Zararları Tespit Ediliyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dolu yağışı sonrası zarar gören sarımsak tarlalarında TARSİM ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Karnıaçık köyünde geçtiğimiz günlerde sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Tarım arazilerinde etkili olan dolu yağışı, özellikle sarımsak tarlalarında üreticilere zarar verdi. Tarla ekimi yapan Ziya Küçük'ün dolu ihbarı üzerine bölgeye gelen Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan tespitlerde özellikle sarımsak ekili alanlarda yüzde 50 oranında hasar meydana geldiği belirlendi.

Geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışının ardından çiftçiler büyük mağduriyet yaşarken, zarar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KASTAMONU