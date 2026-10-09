Taşköprü'de orman bitişiğindeki 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Taşköprü'de orman bitişiğindeki 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Taşköprü\'de orman bitişiğindeki 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Taşköprü'nün Örhen köyünde orman bitişiğindeki 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Helikopter destekli çalışmalarla ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, samanlık ve müştemilatın çatısı hasar gördü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanın hemen bitişiğinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, samanlık ve müştemilatta da hasar meydana geldi.

Olay, Taşköprü ilçesi Örhen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Yılmaz ve Mehmet Yılmaz'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Ormanın hemen bitişiğinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter destekli çalışmalar neticesinde yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, bir traktör ve çok sayıda yapı malzemesi de yandı. Evin bitişiğinde bulunan samanlık ve müştemilatın çatısında da hasar meydana geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Helikopter3. SayfaGüncelSon Dakika

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