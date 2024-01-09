 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tatlı yiyerek keşif yaptılar, dinlene dinlene çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Tatlı yiyerek keşif yaptılar, dinlene dinlene çaldılar

Kırşehir'de bir tekel bayi, yılbaşı gecesi aynı kişiler tarafından 10 dakika arayla iki kez soyuldu. Yaklaşık 40 bin liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince incelenen güvenlik kameralarından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, tekel bayine hırsızlık yapmadan önce tatlı yiyerek keşif yaptıkları belirlendi.

09.01.2024 - 18:30,  Güncelleme: 18:34
Abone Ol

Tatlı yiyerek keşif yaptılar, dinlene dinlene çaldılar

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir tekel bayi, yılbaşı gecesi aynı kişiler tarafından 10 dakika arayla iki kez soyuldu. Yaklaşık 40 bin liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince incelenen güvenlik kameralarından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, yılbaşı gecesi Yenice Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiine kapıyı kırarak giren 2 kişi, yaklaşık 40 Bin TL değerindeki alkollü içkileri çaldı. Sabah saatlerinde komşuların fark etmesi üzerine işyeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için dükkan ile bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Tatlı yiyerek keşif yapmışlar

Tekel bayinde hırsızlık yapmadan önce tatlı yiyerek keşif yaptıklarını güvenlik kameralarından belirleyen ekipler, tatlı poşetinin üzerindeki işletmeye giderek güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Yapılan çalışmalarda görüntülerdeki kişilerin R.A. ve A.D olduğu tespit edildi. Şahıslar, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A tutuklanırken, A.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tatlı yiyerek keşif yaptılar, dinlene dinlene çaldılar
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırşehir, Tekel, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tatlı yiyerek keşif yaptılar, dinlene dinlene çaldılar - Son Dakika


19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58
Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var

Son Dakika
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58 Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 19:43:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tatlı yiyerek keşif yaptılar, dinlene dinlene çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement