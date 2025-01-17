Tekirdağ\'da 4 Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Kapaklı, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. 13 Ocak 2025 tarihinde yapılan aramada, C.B.'nin evinde 25 gram bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi. 15 Ocak 2025'te Kapaklı Fatih Mahallesi'nde M.E.A.'nın üzerinde yapılan aramada 8 gram bonzai bulundu. Aynı gün Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde B.O. ve E.T.'nin üzerlerinde yapılan aramada ise toplam 7 gram eroin ele geçirildi. 16 Ocak 2025'te Hayrabolu Çene Mahallesi'nde E.E.'nin üst aramasında 6,2 gram bonzai bulundu.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ