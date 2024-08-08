Tekirdağ'da aranan şahıslar operasyonunda 99 Kişi yakalanırken 32'si tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da aranan şahıslar operasyonunda 99 Kişi yakalanırken 32'si tutuklandı

Tekirdağ\'da aranan şahıslar operasyonunda 99 Kişi yakalanırken 32\'si tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Operasyonlar sonucunda 99 kişi yakalanırken, 32 kişi tutuklandı.

08.08.2024 17:27
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Tekirdağ'da aranan şahıslar operasyonunda 99 Kişi yakalanırken 32'si tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01-07 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, il genelinde ve il dışındaki çeşitli adreslerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan bu operasyonlar sonucunda, 1'i il dışında olmak üzere toplam 99 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 32'si, adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sırasında, ilgili güvenlik birimleri tarafından yoğun bir çalışma yürütüldü ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması sağlandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın bu tür operasyonlara aralıksız devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da aranan şahıslar operasyonunda 99 Kişi yakalanırken 32'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da aranan şahıslar operasyonunda 99 Kişi yakalanırken 32'si tutuklandı - Son Dakika
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