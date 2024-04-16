Tekirdağ'da bir apartmanın garajı ve deposu yangında küle döndü - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir apartmanın garajı ve deposu yangında küle döndü

Tekirdağ\'da bir apartmanın garajı ve deposu yangında küle döndü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir apartmanın garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

16.04.2024 18:39
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yangında bulunan garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir apartmanın yanında bulunan alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında garaj ve depo olarak kullanılan alan kısa sürede alevler içinde kaldı.

Depodan geriye küller kaldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken depodan geriye külleri kaldı. Yaşanan yangında hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da bir apartmanın garajı ve deposu yangında küle döndü - Son Dakika

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