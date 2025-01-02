Tekirdağ'da Çatı İhbarı Yanlış Anlaşılma Çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Çatı İhbarı Yanlış Anlaşılma Çıktı

Tekirdağ\'da Çatı İhbarı Yanlış Anlaşılma Çıktı

Süleymanpaşa'da çatıya sıkışma ihbarı asılsız çıktı, ekipler kadına kapıdan ulaştı.

02.01.2025 12:51
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde çatıya sıkışan bir kişinin olduğu yönündeki ihbar; itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Ancak olayın aslı ortaya çıkınca ekipler hayrete düştü.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binadan gelen ihbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbar, bir vatandaşın çatıya sıkıştığını belirtiyordu. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, itfaiye merdiveni ile binanın çatısına çıkarak uzun süre arama ve kontrol çalışması yaptı.

Ekipler, dikkatle yürüttükleri çalışmalar sırasında herhangi bir kişiye rastlamadı. Aramalar sonucunda, ihbarın yapıldığı binanın üçüncü katında yaşayan bir kadına ulaşıldı ve itfaiyenin müdahalesi ile kapı dışarıdan açıldı. Kapının kadının üzerinden kilitli olduğu anlaşıldı. Çatıda sıkışma söz konusu olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin çatıdaki incelemeleri ve kadının ifadesi sonrasında, olayın tamamen bir yanlış anlaşılma olduğu anlaşıldı. Herhangi bir sıkışma vakasının olmadığı tespit edilirken, ekipler bölgeden ayrıldı.

Olay mahalle sakinlerinde merak uyandırırken, ihbarın gerçek olmadığının öğrenilmesi mahallede hem rahatlama hem de hayret oluşturdu. Ekiplerin gösterdiği hızlı refleks ve titizlikle çalışmaları ise takdir topladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Çatı İhbarı Yanlış Anlaşılma Çıktı - Son Dakika

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