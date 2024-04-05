Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş operasyonu: 1 kadın ve 2 şahıs yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürü ve eşi Polis Haftası etkinliklerine katıldı

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde polislerle bir araya geldi. İpar, yaptığı konuşmada polislerin özverili çalışmalarını takdir etti ve tüm polislerin Polis Haftası'nı kutladı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Jandarma Komutanı da İpar'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.