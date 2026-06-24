Tekirdağ\'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın iş yeri bahçesine daldığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Edirne yolu üzeri Vakıflar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Lüleburgaz istikametine seyreden Mustafa Ç. idaresindeki 59 AEF 778 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçesine daldı. Kazada sürücü Mustafa Ç. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansırken, jandarma ekiPleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ