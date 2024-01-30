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Tekirdağ'da İnşaattan Demir Çalan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da İnşaattan Demir Çalan 4 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Ş.K., E.K., İ.K. ve N.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandılar.

Tekirdağ\'da İnşaattan Demir Çalan 4 Kişi Tutuklandı
30.01.2024 - 15:19,
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde inşaattan demir çalan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir çalınması ihbarı jandarmayı harekete geçirdi. Zanlıların izini süren Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 145 saatlik görüntüyü izleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek zanlıları yakalama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Ş.K., E.K., İ.K. ve N.K.'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da İnşaattan Demir Çalan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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