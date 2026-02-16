Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ\'da Kaçak Tütün Operasyonu
16.02.2026 13:21
Denetimlerde 4 aranan kişi yakalandı, 47 kg tütün ve yüz binlerce makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'da "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 4 aranan şahıs yakalanırken, kaçak tütün ve makaron üretimine yönelik operasyonlarda toplam 47 kilogram kıyılmış tütün ile yüz binlerce makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında il genelinde geniş çaplı denetim yapıldı. Çalışmalara 63 ekip ve 190 personel katıldı. Denetimlerde 62 içkili yer, 102 büfe, 143 bakkal ve 32 kahvehane kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 2 bin 996 vatandaş ile 6 Suriye uyruklu şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan hapse yönelik aranan 1, hırsızlık suçundan hapse yönelik aranan 1, emval veren ağacı kesme suçundan hapse yönelik aranan 1 ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik aranan 1 olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı.

Çerkezköy ilçesinde 1 ev ve eklentisinde yapılan aramada 3 otomatik makaron doldurma makinesi, 1 hava kompresörü, 32 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 10 bin adet makaron ve bin 200 adet kesik bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Saray ilçesinde ise 1 ev ve eklentisi ile 1 tütüncü işyerinde yapılan aramalarda 2 otomatik makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü, 15 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 322 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Bu olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlar kapsamında toplam 5 otomatik makaron doldurma makinesi, 3 hava kompresörü, 47 kilogram kıyılmış tütün, 20 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 322 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron ve bin 200 adet kesik bandrol ele geçirilerek 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
