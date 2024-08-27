Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Tekirdağ\'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, kaçak tütün ve makaron ele geçirdi. Operasyonda, M.K. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, 70 kilogram bandrolsüz açık tütün ve 14 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu. Kaçak tütün ve makaronlar jandarma tarafından el konulurken, M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

27.08.2024 13:44
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda, kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince 26 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, bagaj kısmı ve arka koltukta koliler içerisinde saklanmış 70 kilogram bandrolsüz açık tütün ve 14 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu.

Kaçak tütün ve makaronlar, jandarma tarafından el konulurken, M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu - Son Dakika

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