Tekirdağ\'da Kır Evi Yangını

Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir kır evi alev alev yanarak küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Çeşmeli kırsalı Poyraz Çatağı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple F.A.'ya ait kır evi alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Marmaraereğlisi ve Çorlu'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın sonucu kır evi kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ