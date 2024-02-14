Tekirdağ'da Metruk Bina Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Metruk Bina Alev Alev Yandı

Tekirdağ\'da Metruk Bina Alev Alev Yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan metruk bir bina alev alev yandı. Yangın, Tekirdrağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir ahşap halindeki metruk binada meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle sakinleri ise yangını izlerken, olayın belirsiz kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini düşündü.

14.02.2024 13:26
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan metruk bir bina alev alev yandı.

Yangın, Tekirdrağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir ahşap halindeki metruk binada meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın çevresinde söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu metruk binadaki yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangını gören mahalle sakinleri ise metruk bina yangınını film seyreder gibi izledi. Yangınla ilgili açıklamada bulunan mahalle sakinlerinden Kenan Oğraş, "Dumanları görünce zaten itfaiyeyi çağırdık. Ekipler kısa sürede geldi önlem aldı da üst taraflar çökmeye başladı. Belirsiz kişiler gece gelip orada kalıyorlar onlardan kaynaklanmıştır diye düşünüyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Metruk Bina Alev Alev Yandı - Son Dakika

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