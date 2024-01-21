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Tekirdağ'da Öğrencilere Yönelik Siber Eğitim Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Öğrencilere Yönelik Siber Eğitim Gerçekleştirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce öğrencilere yönelik siber eğitimi düzenledi. Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu ve Nihat Sami Banarlı Ortaokulu'nda toplamda 360 kişiye güvenli internet kullanımı, siber suç ve zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ\'da Öğrencilere Yönelik Siber Eğitim Gerçekleştirildi
21.01.2024 - 15:45,
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Tekirdağ'da polis ekiplerince öğrencilere yönelik siber eğitimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Polis ekiplerince oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, Tekirdağ Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu ve Nihat Sami Banarlı Ortaokulunda toplamda 360 kişiye güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis, teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Öğrencilere Yönelik Siber Eğitim Gerçekleştirildi - Son Dakika


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