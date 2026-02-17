Tekirdağ\'da Otomobil Bahçeye Daldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gece yarısı kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine daldı.
Kaza, gece yarısı Yeşiltepe Mahallesi Kelebek Sokak üzerinde meydana geldi. İsmail Cem Caddesi yönüne seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Duvarı aşan otomobil, atıl vaziyetteki evin bahçesine daldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ
