Tekirdağ'da Rüzgarlı Havada Mangal Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Tekirdağ'da Rüzgarlı Havada Mangal Yangını

Tekirdağ\'da Rüzgarlı Havada Mangal Yangını
17.02.2026 02:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergene'de çatıda mangal yapımı yangına sebep oldu, komşular tepkili. Bina sakinleri endişeli.

Tekirdağ Ergene ilçesinde çatı katında mangal yapılması, bina sakinini çileden çıkardı. Komşusunun duyarsızlığına tepki gösteren kadın, "Rüzgarlı havada çatıda mangal mı yapılır? Bunların yaptığını 5 yaşında çocuk yapmaz, uçuracak bizi havaya" dedi.

Yeşiltepe Mahallesi Kırlangıç Sokak üzerinde bir binanın çatı katında yapılan mangal sonucu, rüzgarın da etkisiyle küçük çaplı yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Yangın olayının yaşandığı binanın giriş katında ikamet eden Hafize Karaca, rüzgarlı havada mangal yapılmasına tepki gösterdi. Karaca, "Yazık günah ya. Böyle rüzgarlı havada çatıda mangal mı yakılır? Yeter yani bıktık artık bunlardan. Geçen doğal gazcıları çağırdım, kapattırdım. Uçuracak bizi havaya. Herkes haddini bilsin. Durduk yere ambulans, itfaiye, polis bunların yüzünden niye seferber olsun ki yazık günah! 5 yaşındaki çocuk bunların yaptığını yapmaz" diyerek tepkisini ifade etti.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğru, 2 ay önce de aynı binanın çatısında yangın çıktığını, bu kez de mangal yüzünden ekiplerin aynı adrese geldiğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Rüzgarlı Havada Mangal Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı Cezaevine girdi, ailesi perişan Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı! Cezaevine girdi, ailesi perişan
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Amed Sportif’te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı Amed Sportif'te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı
Kıyamet alameti mi Ölüm Vadisi’nden gelen görüntü dünyayı şoke etti Kıyamet alameti mi? Ölüm Vadisi'nden gelen görüntü dünyayı şoke etti
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 04:11:24. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Rüzgarlı Havada Mangal Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.