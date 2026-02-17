Tekirdağ\'da Rüzgarlı Havada Mangal Yangını

Tekirdağ Ergene ilçesinde çatı katında mangal yapılması, bina sakinini çileden çıkardı. Komşusunun duyarsızlığına tepki gösteren kadın, "Rüzgarlı havada çatıda mangal mı yapılır? Bunların yaptığını 5 yaşında çocuk yapmaz, uçuracak bizi havaya" dedi.

Yeşiltepe Mahallesi Kırlangıç Sokak üzerinde bir binanın çatı katında yapılan mangal sonucu, rüzgarın da etkisiyle küçük çaplı yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Yangın olayının yaşandığı binanın giriş katında ikamet eden Hafize Karaca, rüzgarlı havada mangal yapılmasına tepki gösterdi. Karaca, "Yazık günah ya. Böyle rüzgarlı havada çatıda mangal mı yakılır? Yeter yani bıktık artık bunlardan. Geçen doğal gazcıları çağırdım, kapattırdım. Uçuracak bizi havaya. Herkes haddini bilsin. Durduk yere ambulans, itfaiye, polis bunların yüzünden niye seferber olsun ki yazık günah! 5 yaşındaki çocuk bunların yaptığını yapmaz" diyerek tepkisini ifade etti.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğru, 2 ay önce de aynı binanın çatısında yangın çıktığını, bu kez de mangal yüzünden ekiplerin aynı adrese geldiğini söyledi. - TEKİRDAĞ