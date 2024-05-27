Tekirdağ\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince silah ve uyuşturucuya yönelik il genelinde yapılan çalışmada 11 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerce Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde bulunan bağ evinde yapılan aramada, 200 gram bonzai, 200 ml sıvı amfetamin. suçtan elde ettiği değerlendirilen 1800 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar K.T., B.C.S ve B.Ö. gözaltına alındı.

Ergene ilçesi Ulaş Mahallesinde S.N. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, 3 gram esrar, R. R.B. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında da 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 20 kurusıkı fişek ele geçirildi.

Çorlu Sarılar mahallesinde E.D. ve Ö.K. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 1 gram bonzai ve 2 gram kraks, A.T ve H.A. isimli şahısların bulunduğu araçta 4 gram esrar ve bir kutu sarma kağıdı ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesinde M.S.K. isimli şahsın aracında 2 gram esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesinde B.G. isimli şahsın üst aramasında, 12 fişek satışa hazır halde yaklaşık 13 gram esrar, 8 fişek yaklaşık 10 gram metamfetamin, 1 adet sarsılmaz tabanca, 3 adet payp ele geçirildi.

Toplamda 11 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ