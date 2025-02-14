Tekirdağ'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Engelli Kardeş Toprağa Verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Engelli Kardeş Toprağa Verildi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen zihinsel engelli Ufuk Çevrimkaya hayatını kaybederken, cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kardeşi Mustafa Çevrimkaya'nın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

14.02.2025 16:24  Güncelleme: 16:29
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Tekirdağ'da soba faciasında hayatını kaybeden engelli vatandaş toprağa verildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen zihinsel engelli oldukları belirtilen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ufuk Çevrimkaya, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, Şarköy ilçesi Aşağı Kalamış Mahallesi'nde meydana geldi. Saliha Çevrimkaya ile zihinsel engelli oldukları belirtilen çocukları Mustafa Çevrimkaya ve Ufuk Çevrimkaya (45), gece saatlerinde sobalı evlerinde uyudu. İddiaya göre, gece yarısı Mustafa ve Ufuk Çevrimkaya, ısınmak amacıyla salonda bulunan sobanın kovasını çıkarıp kendi odalarına aldı. Sabah saatlerinde Saliha Çevrimkaya çocuklarını hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ufuk Çevrimkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bilinci kapalı halde bulunan Mustafa Çevrimkaya ise Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ufuk Çevrimkaya için öğle namazını müteakip Aşağı Kalamış Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, mahalle muhtarları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Ufuk Çevrimkaya'nın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Çevrimkaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Engelli Kardeş Toprağa Verildi - Son Dakika

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