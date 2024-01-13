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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu mahallesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişiyi tutukladı. Operasyonda 675 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 3 adet galara sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 150 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
13.01.2024 - 11:09,
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu mahallesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonu 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narko Timler tarafından, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 ikamet ve 4 kişi üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 675 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 3 adet galara sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 150 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan E.A isimli yaşı küçük şahsın 4 ayrı suçtan aranması olması üzerine çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan S.G, T.G ve N.C emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 kişiden, N.C adli kontrol şartı ile serbest kalırken, T.G ve S.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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