Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Tekirdağ genelinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 579 gram uyuşturucu madde, 241 adet uyuşturucu hap ve 32 bin 200 TL ele geçirildi. Bu kapsamda 9 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik yaptığı operasyonlarda önemli başarılar elde etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 579 gram çeşitli uyuşturucu madde, 241 adet uyuşturucu hap ve 32 bin 200 TL ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 9 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

Yetkililer, narkotik suçlarla mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ