Tekirdağ\'daki yangının boyutu havadan görüntülendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar görürken, yangı bölgesi dron ile görüntülendi.

Karaevli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek buğday tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Onlarca itfaiye aracı ve personelin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Yangının ardından bölge dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş tarım arazilerinin yandığı, büyük bir alanın siyaha büründüğü ve yangının etkisinin kilometrelerce uzaktan fark edildiği görüldü. Görüntüler, yangının yol açtığı zararı gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ