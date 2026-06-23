Tekirdağ'daki yangının boyutu havadan görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ'daki yangının boyutu havadan görüntülendi

Tekirdağ\'daki yangının boyutu havadan görüntülendi
23.06.2026 18:34  Güncelleme: 18:40
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm buğday tarlası zarar gördü. Yangın, drone ile havadan görüntülenirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar görürken, yangı bölgesi dron ile görüntülendi.

Karaevli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek buğday tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Onlarca itfaiye aracı ve personelin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Yangının ardından bölge dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş tarım arazilerinin yandığı, büyük bir alanın siyaha büründüğü ve yangının etkisinin kilometrelerce uzaktan fark edildiği görüldü. Görüntüler, yangının yol açtığı zararı gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, 3. Sayfa, Tekirdağ, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'daki yangının boyutu havadan görüntülendi - Son Dakika

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