Tekirdağ'daki heyelan bölgesinde takla atan otomobilde 1 genç öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'daki heyelan bölgesinde takla atan otomobilde 1 genç öldü, 3 kişi yaralandı

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Tekirdağ\'daki heyelan bölgesinde takla atan otomobilde 1 genç öldü, 3 kişi yaralandı
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Muratlı-Süleymanpaşa karayolunda heyelan bölgesindeki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçtaki dört gençten biri hayatını kaybederken, sürücü ve iki arkadaşı ağır yaralandı.

Tekirdağ'da Muratlı – Süleymanpaşa karayolu üzerinde, heyelan bölgesi olarak bilinen mevkide feci bir trafik kazası meydana geldi. M.D. sevk ve idaresindeki 59 APR 397 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Edinilen bilgilere göre; Muratlı'dan Süleymanpaşa istikametine seyir halinde olan otomobil, heyelan bölgesindeki virajda yoldan çıkarak savruldu. Hurdaya dönen araçta bulunan 3'ü erkek, 1'i kadın toplam 4 genç ağır yaralandı.

Kazada, araçta bulunan Alperen Güllü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.D. ile araçtaki A.K. ve B.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil Durum3. SayfaTekirdağGüvenlikMuratlıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'daki heyelan bölgesinde takla atan otomobilde 1 genç öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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