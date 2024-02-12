Tekirdağ Kapaklı'da 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Tekirdağ Kapaklı\'da 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadesi alınması gereken, hakaret suçundan 3 ay hapis cezası bulunan, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan 6 yıl 52 ay 57 gün hapis cezası bulunan ve toplamda 10 yıl 8 ay 27 gün hapis cezası bulunan R.T isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

12.02.2024 11:48
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3 ayrı suçtan aranması olan şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadesinin alınmasına yönelik, hakaret suçundan 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan 6 yıl, 52 ay, 57 gün kesilmiş hapis cezası bulunan, toplamda 10 yıl 8 ay 27 gün kesilmiş hapis cezası bulunan R.T isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan sahsın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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