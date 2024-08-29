Tekirdağ Kapaklı\'da Motosikletli Şahıslara Denetim

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletli şahıslara yönelik denetim sürüyor.
Kapaklı ilçesi Yıldızkent Köprülü Kavşağı altında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takarak çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, kask kullanmayan motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Yapılan uygulamada, ehliyetsiz ve sigortasız motosiklet kullanan şahsa cezai işlem uygulanırken motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. - TEKİRDAĞ
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