Tekirdağ mahreçli eski tarihli haber sehven yayımlandı, özür dilendi

Tekirdağ mahreçli eski tarihli haber sehven yayımlandı, özür dilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün saat 14.57'de Tekirdağ mahreçli servis edilen haberin eski tarihli olduğu ve sehven yayına verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada özür dilenerek abonelerin dikkatine sunuldu.
Bugün saat 14.57'de Tekirdağ mahreçli servis edilen "Emniyet müdürü kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi" başlıklı haber, eski tarihli bir haber olup sehven yayına verilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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