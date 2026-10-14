Tekirdağ Malkara\'da motosiklet TESKİ aracının altına girdi, sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, TESKİ'ye ait araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin aracın altına girdiği kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malkara ilçesinde Gerçem Sokak ile Saadet Sokak çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. yönetimindeki 59 AJC 896 plakalı TESKİ'ye ait resmi plakalı araç, Gerçem Sokak'ta seyir halindeyken Saadet Sokak'tan çıkan C.S. idaresindeki 59 AHL 422 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kaygan zeminde aracın altına girdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü C.S. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.