TEM Otoyolu'nda Tek Şeritle Trafik

TEM'de 4 gün boyunca İstanbul istikametine trafik tek şeritten sağlanacak

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde 1.5 kilometrelik mesafesinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca trafik tek istikametten sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasında İstanbul istikametinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından 16-20 Haziran tarihleri arasında yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi. Trafiğe kapatılan 1.5 kilometrelik alandaki çalışmalar süresince trafik akışı, Ankara istikametinden 2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara yönüne olmak üzere sağlanacak. Karayolları ekiplerince yürütülecek çalışmalar kapsamında Doğu Gişeleri'nden Tatlar köyüne kadar olan güzergah onarıma alınacak. İstanbul yönünde seyahat edecek sürücüler, bu süreçte Ankara yönüne aktarılan şeritler üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Çalışmaların 20 Haziran Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanması planlanıyor.