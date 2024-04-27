Ticari taksi ile takip ettiği husumetlisine böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Ticari taksi ile takip ettiği husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan bir kişi, ticari taksi ile takip ettiği kişinin girdiği masaj salonuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda bir kişi yaralanırken, saldırgan olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

27.04.2024 20:17
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Ticari taksi ile takip ettiği husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

Kurşunlanan masaj salonu sahibi o anları anlattı

KONYA - Konya'da aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan kişiyi ticari taksi ile takip eden şahıs, husumetlisinin girdiği masaj salonuna silahlı saldırı düzenledi. İş yeri önünde bulunan kişilere rağmen saldırgan tarafından açılan ateş sonrası 1 kişi ayağından yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 19 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Dönerli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile takip edildiğini fark eden A.D., sokak üzerindeki masaj salonuna girdi. Bu sırada ticari taksi ile takip eden kişi, elindeki silahla iş yerine gelerek husumetli olduğu A.D.'yi dışarıya çağırdı. Bu duruma iş yerinde bulunanların tepki göstermesi üzerine silahlı saldırgan husumetlisine ateş açtıktan sonra olay yerine geldiği ticari taksi ile kaçtı. Silahlı saldırıda A.D. ayağından yaralanırken, iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan A.D.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı olay sonrası karakola gidip teslim oldu

Silahlı saldırgan Ö.C. ise olay sonrası polis merkezine giderek olaya karıştığı silahla teslim oldu. Zanlının buradaki ilk ifadesinde "A.D. ile aramızda alacak verecek meselesinden husumet vardı. Ben de onu takip ettim. İş yerine geldiğini görünce ticari taksiden inip ateş ettim oradan da kaçarak polis merkezine gelerek teslim oldum" dediği öğrenildi.

Olay anı saniye saniye kamerada

Bir kişinin yaralandığı olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde, iş yeri önünde müşterin bulunduğu sırada ticari taksi ile gelen elinde silah bulunan şahsın önce husumetlisini yanına çağırdığı, kalabalık grubun şahsı sakinleştirmeye çalıştığı sırada saldırganın husumetlisine ateş açtıktan sonra olay yerine geldiği ticari taksi ile kaçtığı görülüyor.

"Kapımızın önünde yaşanan bu olaydan dolayı mağdur olan biziz"

Olay anında iş yerinde kardeşinin ve yakınlarının olduğunu ve olayla bir bağlantısının olmadığını anlatan iş yeri sahibi Mustafa Açıl, "Olay günü buraya gelen müşteri ya da herhangi biri bilmiyorum, belki de takip edildiğini fark ettikten sonra kendi can güvenliğini korumak için bizim buraya girmek istedi. Çünkü bizde bir randevusu yok. Kalabalık olduğu ve kendini korumak için de gelmiş olabilir. Bizden seans alan birisi değil. Burada olay yaşandığı gün zaten olayın faili polis karakoluna giderek kendisi teslim oluyor ve suçunu söylüyor. 'Alacak verecek mevzusundan dolayı bu şahsa ateş ettim' diyor. Biz burada aile şirketiyiz olay anında kız kardeşim, eniştem, çalışanlarım burada. Yani biz önceden hiç tanımadığımız bir kişi için canımızı siper ediyoruz. Alacak verecek meselesinden kavga ediyorlar, bu yüzden bizim kapımızın önünde yaşanan bu olaydan dolayı mağdur olan biziz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Konya, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ticari taksi ile takip ettiği husumetlisine böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika

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