Tır Elektrik Direğine Çarptı

Tekirdağ'da tırın dönüş aldığı esnada çarptığı elektrik direğinin cami avlusuna devrildiği anlar kameraya yansıdı. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Olay, Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde meydana geldi. Cevizli Sokak istikametine dönüş alan konteyner yüklü bir tır, yol ayrımında elektrik direğine çarptı. Tır kasasının çarpması sonucu yerinden çıkan elektrik direği Karaca Ahmet Camii avlusuna devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından kaza tutanağı tutuldu. - TEKİRDAĞ
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