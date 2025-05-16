Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tıra çarpan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsün öldüğü kaza kamerada

HATAY - Hatay'da tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki çocuk sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 16 yaşındaki Bedirhan Açıkgöz idaresindeki 57 AGC 073 plakalı motosiklet, park halinde olan 33 DFB 120 plakalı Mercedes Benz marka tırla çarpıştı. Motosikletin tırla çarpıştığı ve 16 yaşındaki genç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.