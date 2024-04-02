Tokat Erbaa\'da bir evin çatısında yangın çıktı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan söndürülürken, alevler dron ile görüntülendi.

Fevzi Paşa Mahallesi Erek Caddesi üzerinde bulunan Durmuş Korucu'ya ait binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil durum çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Alevler kısa sürede bacayı sardı. Yangın dron ile havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında teras katta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Yangının bina altında bulunan fırının bacasından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT