Tokat Erbaa'da tefecilik operasyonunda 71,5 milyon lira değerinde varlığa el konuldu - Son Dakika
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Tokat Erbaa'da tefecilik operasyonunda 71,5 milyon lira değerinde varlığa el konuldu

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Tokat Erbaa\'da tefecilik operasyonunda 71,5 milyon lira değerinde varlığa el konuldu
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve gelir aklama suçlarına yönelik operasyonda 71,5 milyon lira değerindeki 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan geliri aklama suçlarına yönelik operasyonda 71,5 milyon liralık malvarlığına el konulurken 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda savcılık koordinesinde 4 şüpheliye yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 3 çek, 22 senet, 4 sözleşme belgesi ve 1 banka dekontu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında toplam 71,5 milyon lira değerindeki 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat Erbaa'da tefecilik operasyonunda 71,5 milyon lira değerinde varlığa el konuldu - Son Dakika
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