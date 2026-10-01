Tokat Erbaa\'da tefecilik operasyonunda 71,5 milyon lira değerinde varlığa el konuldu

Tokat Erbaa'da tefecilik operasyonunda 71,5 milyon lira değerinde varlığa el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve gelir aklama suçlarına yönelik operasyonda 71,5 milyon lira değerindeki 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan geliri aklama suçlarına yönelik operasyonda 71,5 milyon liralık malvarlığına el konulurken 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda savcılık koordinesinde 4 şüpheliye yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 3 çek, 22 senet, 4 sözleşme belgesi ve 1 banka dekontu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında toplam 71,5 milyon lira değerindeki 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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