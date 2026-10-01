Tokat Erbaa\'da tefecilik operasyonunda 71,5 milyon lira değerinde varlığa el konuldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan geliri aklama suçlarına yönelik operasyonda 71,5 milyon liralık malvarlığına el konulurken 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda savcılık koordinesinde 4 şüpheliye yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 3 çek, 22 senet, 4 sözleşme belgesi ve 1 banka dekontu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında toplam 71,5 milyon lira değerindeki 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.