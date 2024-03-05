Tokat'ın Niksar ilçesinde bir Köyde meydana gelen garaj yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yarbaşı Köyünde meydana gelen olayda, H.Ş.'ye ait mülkün içerisinde bulunan garajda yangın ihbarı alınmasının ardından Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.
Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, garajda maddi hasar meydana geldi. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ın Niksar ilçesinde bir köyde garaj yangını çıktı - Son Dakika
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