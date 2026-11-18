Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ambulans ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 3'ü sağlık personeli 20 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Sağlık ambulansı ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli, 17'si minibüste bulunan toplam 20 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Reşadiye ilçesi D-100 kara yolu ışıklı kavşağında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki ambulans ihbara seyir halindeyken Erzincan istikametinden Erbaa yönüne ilerleyen C.K. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü A.Y., sağlık görevlileri Ş.K. ve B.E. ile minibüs sürücüsü C.K. ve minibüste bulunan 16 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.