Tokat'ta alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tokat'ta alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Turhal ilçesi karayolu üzerinde, Tokat tabelası önünde bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın nedeni henüz tespit edilemedi.

09.03.2024 22:22  Güncelleme: 22:23
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Tokat'ta alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesi karayolu üzerinde, Tokat tabelası önünde bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Turhal ilçesi karayolu üzerinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin yükselmesiyle birlikte alev topuna dönen aracı kontrol altına almak için müdahalede bulundu.Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda alevler söndürüldü. Otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Kaynak: İHA

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