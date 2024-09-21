Tokat'ta Elektrik Kontağından Yangın: İki Daire ve Çatı Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Tokat'ta Elektrik Kontağından Yangın: İki Daire ve Çatı Kullanılamaz Hale Geldi

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Tokat'ta bir apartmanın 3. katında başlayan yangın, kısa sürede üst kat ile çatı katına sıçradı. İki daire ve çatı tamamen zarar gördü. Yangının elektrik uzatma kablosundan çıktığı tahmin ediliyor.

21.09.2024 00:01  Güncelleme: 00:07
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Elektrik kontağından çıkan yangında 2 daire ve çatı kullanılmaz hale geldi

TOKAT - Tokat'ta bir apartmanda çıkan yangında 2 daire ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat'ta Mustafa Satan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çıktı. Saat 21.15 sıralarında başlayan yangının, iddialara göre apartmanın 3. katında Çadlı öğrencilerin kaldığı dairede başladı. Alevler kısa sürede önce üst kata, ardından da apartmanın daire boşluğundan çatı katına sıçradı. Apartman çatısındaki yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 daire ve çatı katı zarar gördü. Yangının elektrik uzatma kablosundan çıktığı tahmin ediliyor.

Tokat\'ta Elektrik Kontağından Yangın: İki Daire ve Çatı Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Elektrik Kontağından Yangın: İki Daire ve Çatı Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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