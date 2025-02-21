Tokat'ta FETÖ Operasyonu - Son Dakika
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Tokat'ta FETÖ Operasyonu

Tokat'ta Maydonoz döner şubesine yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.

21.02.2025 14:58
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Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında Maydonoz döner Tokat şubesine düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli aranıyor.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte faaliyet gösteren Maydonoz döner şubesinde örgütle bağlantılı isimlerin ortaklıklarının bulunduğu, örgüte himmet toplandığı ve ticari izahı olmayan para transferleri yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda, şubenin resmi ve gayriresmi ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 Şubat sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta FETÖ Operasyonu - Son Dakika

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