Tokat\'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Yaralı

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye-Koyulhisar arasında meydana geldi. İddiaya göre G. K. yönetimindeki 58 ZA 453 plakalı Citroen markalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü G. K. yaralandı. Yaralı sürücü vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine sevk edilen ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT