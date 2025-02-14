Tokat'ta Kaçak Tütün ve Telefon Operasyonu - Son Dakika
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Tokat'ta Kaçak Tütün ve Telefon Operasyonu

Tokat\'ta Kaçak Tütün ve Telefon Operasyonu

Tokat'ta yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

14.02.2025 18:21
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Tokat'ta jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün ve cep telefonu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonunda, kaçak cep telefonu ve tütün ticareti yaptığı belirlenen F.K. (34), R.K. (33) ve M.K. (60) gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda 255,7 kg kıyılmış tütün, 115 bin adet doldurulmuş makaron, 75 bin 200 boş makaron, 5 kaçak cep telefonu ve tütün dolumunda kullanılan sanayi tipi makineler ele geçirildi. Ayrıca, 7 adet 9 mm çapında fişeğe de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Kaçak Tütün ve Telefon Operasyonu - Son Dakika

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