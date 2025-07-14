Tokat\'ta Kelkit Çayı\'nda Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Tokat'ta serinlemek için Kelkit çayına giren ve baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte çayda mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçe merkezi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Karayaka Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cevriye Ç. (56), serinlemek amacıyla Kelkit Çayı'na girdi. Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte çaydaki su seviyesi arttı. Su seviyesinin artmasıyla birlikte mahsur kalan kadın, bir süre kurtarılmayı bekledi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, koordineli bir çalışma yürüterek kadını güvenli şekilde bulunduğu noktadan kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT