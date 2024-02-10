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Tokat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesi'ndeki bulvarda yaşanan trafik kazasında, bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan iki genç ağır yaralandı.

Olay, Tokat-Turhal yolu Vali Zekai Gümüşdiş

Bulvarında bulunan bir benzinlik önünde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Berkay Polat ile arkasında oturan Hasan Ertekin (17), benzinlikten çıktıkları sırada karşı yönden gelen Eray Tezen yönetimindeki 60 FK 559 plakalı BMV marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan gençler yola düştü.Kaza sonucu ağır yaralanan Berkay Polat üniversite hastanesine Hasan Ertekin ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla anlatan otomobil sürücüsü Eray Tezen ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını kontrol altına almak ve detaylı inceleme yapmak amacıyla yolun bir bölümünü kapatmak zorunda kaldı. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.